Дивизия, в которой служил ликвидированный захватчик, "героически держала оборону" в Херсонской области.

Украинские воины ликвидировали заместителя начальника штаба 76-й дивизии Воздушно-десатных войск РФ Сергея Никулина.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, россияне распространили информацию о ликвидации начальника связи, заместителя начальника штаба дивизии псовских десантников подполковника Сергея Никулина два дня назад.

В некрологе нет данных обстоятельств и даты ликвидации высокопоставленного российского оккупанта. Тем не менее, достоверно известно, что 76 дивизия несколько месяцев "героически держала оборону" в Херсонской области Украины.

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"Нехитрыми приемами OSINT удалось найти серию семейных фотографий подполковника Никулина. А так же профиль его вдовы - Александры Никулиной. К сожалению вдове "посочувствовать" не получится, страница закрыта для публичного доступа. Еще смутило то, что старший сын у "чистокровно" русских Никулиных с явно выраженными кавказскими чертами лица", - отметил Комахидзе.

Последние потери России в Украине

По состоянию на 20 ноября потери противника среди личного состава достигли 84210 Из них 330 оккупантов были ликвидированы за минувшие сутки.

20 ноября Генштабом были подтверждены результаты огневого поражения подразделениями Сил обороны скоплений живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области. Потери оккупантов составили более 160 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц военной техники различных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших уточняется.

19 ноября украинские защитники сбили БпЛА типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника.

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