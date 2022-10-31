В начале октября оккупант еще находился в расположении одной из воинских частей РФ.

В Украине ликвидировали очередного "мобика" из города Ирбит (Свердловская область РФ). Он проходил срочную службу на оккупированных Россией территориях.

Об этом сообщает международное расследовательское сообщество InformNapalm.

Оккупант активно вел аккаунты в соцсетях. Судя из данных на этих страницах, в 2019-2020 годах он проходил срочную службу на 4-й российской военной оккупационной базе 58-й армии РФ (в/ч 66431), в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии. Из его фотоальбома видно, что по состоянию на конец сентября – начало октября 2022 года он находился в расположении одной из частей ВС РФ. На фотографиях он позирует вместе с другими "мобиками" с флагом "танковых войск".

Видео дня

Как отмечают расследователи, российские военнослужащие в/ч 66431 принимали участие в агрессии РФ против Украины, начиная с 2014 года.

Потери России в Украине: актуальные данные

С 24 февраля силы обороны ликвидировали около 71820 военнослужащих, среди них 620 оккупантов было ликвидировано за минувшие сутки.

СМИ и блогеры неоднократно заявляли, что Россия отказывается забирать тела своих погибших или совсем сжигает их, чтобы скрыть количество потерь. На Херсонщине оккупанты хоронят своих солдат еще живыми.

В то же время жителей Белгорода шокировала необычная находка на помойке. Там обнаружили целый склад цинковых гробов, в которых доставляют погибших российских оккупантов. Гробы просто выбросили на помойке посреди жилого массива.

Вас также могут заинтересовать новости: