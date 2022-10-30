Захватчик воевал на стороне террористов с 2014 года.

Украинские воины ликвидировали Олега Шейкина - боевика из оккупированной Макеевки, который с 2014 года воевал в составе российских террористов. Он дослужился до командира роты и "звания" старший лейтенант, но карма его догнала.

Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Ликвидированный оккупант внесен в базу сайта "Миротворец" за участие в подразделении бандформирования.

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"Шейкин Олег из Макеевки, с 2014 года в составе РОА, командир роты, псевдо старший лейтенант. Предателя догнала карма", - написал Штефан.

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С 24 февраля силы обороны ликвидировали около 71 200 оккупантов, из которых почти тысячу - за минувшие сутки. Это рекордное количество ликвидированных за сутки захватчиков.

СМИ и блогеры неоднократно заявляли, что Россия отказывается забирать тела своих погибших или совсем сжигает их, чтобы скрыть количество потерь. На Херсонщине оккупанты хоронят своих солдат еще живыми.

В то же время жителей Белгорода шокировала необычная находка на помойке. Там обнаружили целый склад цинковых гробов, в которых доставляют погибших российских оккупантов. Гробы просто выбросили на помойке посреди жилого массива.

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