Он пошел на войну против украинцев, чтобы не сидеть в тюрьме.

На войне против Украины погиб российский футболист, участник чемпионата Европы по футболу 2004 года в составе сборной РФ Алексей Бугаев.

Об этом пишет российское издание Sport24, ссылаясь на заявление его агента. Известно, что прошлой осенью футболиста задержали с 500 граммами производного метилэфедрона. Его обвинили в производстве и сбыте наркотиков.

Сначала Бугаев заявил, что работал курьером наркодилеров, чтобы расплатиться с долгами, однако вскоре сказал, что полицейские подбросили ему наркотики и вымогали деньги. В конце сентября этого года Бугаева приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Он пошел воевать против Украины, чтобы избежать тюрьмы.

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Россияне идут убивать, чтобы избежать тюрьмы

Как известно, в РФ отправка на фронт стала популярным способом избежать наказания за свои преступления. Им пользуются как чиновники, так и подозреваемые в жестоких убийствах.

Напомним, что ранее вернувшийся с войны оккупант убил собутыльника и победительницу конкурса "Лучший учитель России".

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