Они заслуживают уважения украинцев и людей всего мира, говорит руководитель ОП.

Международные корпорации, которые довольно быстро и полностью ушли с рынка России, Офис Президента Украины будет отмечать специальной наградой "Знак отличия мира".

Об этом сообщил руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

"С огромной благодарностью от украинского народа в этот переломный момент нашей истории. Они заслуживают уважения украинцев и людей всего мира. Ведь равнодушие и молчание – это соучастие", – подчеркнул он.

Ермак отметил, что Украина продолжает вести активную работу с мировыми брендами, чтобы они выходили с российского рынка.

"Наша цель – ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже довольно много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать правильный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей", – сказал руководитель Офиса Президента.

Ранее в министерстве цифровой трансформации дополнили перечень крупных технических компаний, которые прекратили свою деятельность в России.

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