На поле боя во время атаки БПЛА его оставил раненым "побратим"

В Украине брошенный на произвол судьбы россиянин в отчаянии подрывает себя на фронте: "харакири "оккупант сделал после предательства со стороны "друга" по оружию.

Соответствующее видео опубликовал в сети журналист Андрей Цаплиенко. Он показал два ролика, как экипаж беспилотника 92-й бригады под Бахмутом атаковал двух российских оккупантов.

На первом видео видно, как "сброс" с БПЛА ранил одного из них. Другой оккупант вместо того, чтобы помочь "товарищу", просто убежал.

Тогда брошенный россиянин в отчаянии подрывает себя гранатой.

"На втором видео БПЛА сбрасывает еще один боеприпас. Тогда оккупант в отчаянии, понимая, что свои его бросили, срывает кольцо с гранаты и подрывает себя", - указал Цаплиенко.

По территории Курской области ударили дроны

Утром Минобороны РФ вместо того, чтобы думать о потерях России на фронте, (по состоянию на 4 ноября количество ликвидированных военных РФ в Украине пересекла черту в 304 тысячи человек) обвинило Киев в атаке на Курскую область.

Ведомство Шойгу заявило, что Украина "запустила" по территории РФ два дрона и уточнило цель "атаки".

Вас также могут заинтересовать новости: