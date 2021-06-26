По словам советника делегации в ТКГ, Запад пока не может повлиять на позицию России по Украине.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, как может дальше развиваться "минский процесс" в условиях, когда многие политики и эксперты заявляют о его неэффективности.

Об этом он сказал в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24".

"Во-первых, в содержании работы ТКГ есть два аспекта: стратегический, о котором говорит президент, и тактический – это конкретные вопросы безопасности, открытие КПВВ, обмен пленными, социальные вопросы, как выплата пенсий - они решаются одновременно со стратегическими. Не скажу, что мы в этом уж слишком эффективны, как ТКГ в целом. Но мы понимаем простую вещь – альтернативы Минским соглашениям при всех глупостях при подписании, имею в виду "сначала выборы, а потом граница", других предложений в мире нет. Сейчас складываются определенные альтернативы – план Кравчука, предложенный в ноябре, и кластеры, которые внесли вместе Франция, Германия и Украина на рассмотрение России. Это, можно сказать, дальнейшее развитие "Минска", - отметил он.

Арестович также подчеркнул, что "коллективный Запад пока не может сдвинуть Россию с их позиций".

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"Россия не подвигается. Сейчас была встреча Байдена и Путина. Будет ряд консультаций с Меркель в июле. Интенсивные консультации начались между Ермаком и Нуланд. Думаю, где-то месяц-два пойдет на консультации. Думаю, где-то в октябре мы, во-первых, будем иметь другую архитектуру безопасности в Восточной Европе, а во-вторых, попытки приобретения новых решений, которые, возможно, во что-то выльются. Думаю, это лето будет в определенной степени решающим", - считает советник украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал УНИАН, Украина заявляла, что будет инициировать поиск новой площадки для проведения переговоров в рамках ТКГ вместо минского.

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Автор: Леся Лещенко