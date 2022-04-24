По словам ряда свидетелей из Бучи, российская артиллерия использовала такие снаряды за несколько дней до отхода из этого района.

Судмедэксперты обнаружили в телах убитых в районе Бучи и Ирпеня людей флешетты.

Об этом пишет The Guardian.

Металлические стрелы-дротики, которые применяли еще во время Первой мировой войны, нашли в эксгумированных из братских могил телах.

"Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин, как и другие мои коллеги в этом регионе", - рассказал украинский судмедэксперт Владислав Пировский.

Независимые эксперты по оружию, изучившие фотографии находок, подтвердили The Guardian, что это были флешетты.

Они содержатся в снарядах танковых или полевых орудий. В одном снаряде может быть до 8000 стрел, которые вылетают после взрыва.

По словам ряда свидетелей из Бучи, российская артиллерия использовала такие снаряды за несколько дней до отхода из этого района.

Хотя правозащитные группы давно добиваются запрета на использование стреловидных снарядов, эти боеприпасы не запрещены международным правом. Однако их применение в густонаселенных гражданских районах является нарушением гуманитарного права.

По словам Нила Гибсона, эксперта по оружию из британской группы Fenix ​​Insight, металлические дротики могли разлететься из 122-мм артиллерийского снаряда 3Ш1, используемого российской артиллерией.

Напомним, что в Буче нашли уже 412 тел замученных российскими оккупантами жителей города.