В оккупированной Донецкой области боевики проводят мобилизацию.

Мужчин с регистрацией в Донецке, Макеевке, Горловке или другом городе оккупированной Донецкой области не выпускают за границу так называемой "ДНР". Украинцы не могут выехать ни в Россию, ни на оккупированную часть Запорожья.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мобилизационный резерв замкнут в банановой республике", - подчеркнул он.

По словам Андрющенко, обойти так называемую "мобилизацию" можно с помощью взяток. За 40 тысяч рублей (около 26 тисяч гривень) можно приобрести справку, что мужчина не подлежит мобилизации. Еще столько же нужно будет доплатить "пограничникам "ДНР", чтобы выехать в Россию.

"Развлечение доступно далеко не всем, но пользуется в последнее время большим спросом. Желающих уехать значительно больше, чем желающих умереть за идеалы путинизма", - отметил советник мэра Мариуполя.

Как ранее сообщал УНИАН, в "ЛНР" мужчину забрали на войну, когда он пришел за ребенком в детсад. На видео он отчаянно сопротивляется и кричит, что ему больно.

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