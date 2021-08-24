Из радиоперехватов украинские защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Впрочем, им это не удалось.

Ко Дню Государственного Флага Украины и к Дня Независимости Украины военные Объединенных сил на Донетчине и Луганщине совместно с местными жителями и волонтерами запустили в сторону оккупированных территорий сине-желтые стяги.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, украинские флаги запускали с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье. Таким оригинальным способом украинцы поздравили с праздниками патриотов, которые остались под оккупацией.

В одной из механизированных бригад, которая присоединилась к акции, военнослужащие рассказали, что оккупанты отреагировали на флаги мгновенно. Из радиоперехватов защитники узнали, что враг пытался сбить украинские стяги. Впрочем, им это не удалось.

"Подобные мероприятия уже неоднократно проводились на Донетчине и Луганщине как напоминание жителям временно оккупированных территорий о том, что они являются неотъемлемой частью большой украинской семьи", - говорится в сообщении.

День Независимости-2021

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости. В связи годовщиной Независимости по всей стране проходят торжественные мероприятия.

В Киеве состоялся парад войск, во время которого провели артиллерийский салют с острова Труханов. В это время в Одессе состоялось торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники

Автор: Лариса Бекета