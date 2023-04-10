В руки россиян действительно попали секретные документы, но без важной информации, поэтому их использовали для ИПСО.

Часть "секретных документов" Пентагона, которые недавно "утекли" в Сеть, могут быть подлинными. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире "Радио Свобода".

"Часть этой информации соответствует действительности. Часть выглядит откровенно фальсифицированной. Я думаю, что на каком-то этапе просто решили сделать "дезу", и я думаю, что это решили сделать наши враги. Это лучший способ создать дезинформацию: взять часть правдивой информации, примешать к ней ложную для того, чтобы труднее было разобраться. И для того, чтобы доверие к сфальсифицированной информации было выше", – считает нардеп.

По мнению Рахманина, скорее всего, у американцев произошла случайная утечка, которой воспользовались россияне. В то же время он подчеркивает, что в обнародованных документах не было важных тайн, дающих представление о деталях запланированного контрнаступления ВСУ.

Видео дня

"Скорее всего, эта утечка произошла так, что кто-то сломал, условно говоря, какой-то сервер по которому, например, передавали фотоматериалы из какого-то брифа. Выложил это в сеть, а потом это уже опрокинули на российские телеграммы-каналы, это стало общеизвестным. И дальше это уже каждая сторона пытается использовать эту историю по своему усмотрению", – полагает депутат.

Утечка секретных документов Пентагона

Несколько дней назад российские телеграм-каналы и Твиттер начали распространять фотоснимки якобы американских секретных документов о ситуации на фронте в Украине. Первой на это обратила внимание The New York Times.

Украинские власти полагают, что этот слив является всецело провокацией российских спецслужб. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что окажись в руках ФСБ секретные документы о планах украинского наступления, Россия не стала бы их публиковать, а подготовила ловушку для наступающих украинских войск.

Тем не менее, американские спецслужбы начали проверку и пытаются выяснить, откуда произошла утечка. Американцы уверены, что "утекло" именно у них, а не у кого-то из союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: