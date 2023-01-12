Российские войска стремятся создать прорыв в украинских позициях и зайти в тыл защитникам города.

Украинские силы ведут ожесточенные бои за удержание Соледара, российские оккупанты не смогли прорвать украинскую оборону зайти в тыл защитникам города. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, россияне сосредоточили основные усилия на захвате Соледара. За сутки противник 91 раз атаковал город артиллерией, но украинские артиллеристы бьют в ответ. По данным Череватого, за сутки захватчики потеряли более 100 человек только от ударов украинской артиллерии.

"Враг в целом на Бахмутском направлении пытается предпринимать попытки завладеть инициативой, продолжает свои попытки штурмовать, но ему это не удается, не удается прорвать оборону и выйти нам в тыл", – заявил спикер.

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Битва за Соледар – текущая ситуация

В течение последних двух недель российский агрессор пытается массированным штурмом захватить город Соледар. Без контроля над этим населенным пунктам им не удастся продвинуться вглубь Донецкой области.

В настоящее время между украинскими Силами обороны и российскими войсками идут ожесточенные бои за контроль над городом. В Минобороны заявляют о тяжелых потерях противника.

Спутниковые снимки показывают, что в результате боев Соледар был практически уничтожен и представляет собой лишь руины.

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