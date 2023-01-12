Украинские силы ведут ожесточенные бои за удержание Соледара, российские оккупанты не смогли прорвать украинскую оборону зайти в тыл защитникам города. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.
По его словам, россияне сосредоточили основные усилия на захвате Соледара. За сутки противник 91 раз атаковал город артиллерией, но украинские артиллеристы бьют в ответ. По данным Череватого, за сутки захватчики потеряли более 100 человек только от ударов украинской артиллерии.
"Враг в целом на Бахмутском направлении пытается предпринимать попытки завладеть инициативой, продолжает свои попытки штурмовать, но ему это не удается, не удается прорвать оборону и выйти нам в тыл", – заявил спикер.
Битва за Соледар – текущая ситуация
В течение последних двух недель российский агрессор пытается массированным штурмом захватить город Соледар. Без контроля над этим населенным пунктам им не удастся продвинуться вглубь Донецкой области.
В настоящее время между украинскими Силами обороны и российскими войсками идут ожесточенные бои за контроль над городом. В Минобороны заявляют о тяжелых потерях противника.
Спутниковые снимки показывают, что в результате боев Соледар был практически уничтожен и представляет собой лишь руины.