Оккупанты идут на штурм группами по несколько десятков человек, концентрируясь в посадках.

Российских оккупантов массово отправляют на штурм украинских позиций в Соледаре. Окрестности города кишат захватчиками.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. с позывным "Мадяр" показал штурм оккупантов с воздуха. На кадрах видно, что россияне идут группами до трех десятков человек, сосредотачиваясь в посадках.

Воин заметил, что окрестности Соледара похожи на большой муравейник оккупантов. Они штурмуют позиции ВСУ непрерывно, но изо всех сил бегут, получив отпор.

Видео дня

"Птички" зафиксировали оккупантов с воздуха. Часть из них штурмовыми группами приближается к позициям украинских воинов, а еще часть - притаилась на огневых позициях с пулеметами и другим вооружением. При этом на видео видно, что иногда захватчики имитируют свою ликвидацию, чтобы ВСУ не отработали по ним. Впрочем, такую хитрость легко разоблачить с воздуха.

"Мадяр" показал, как россияне массово бегут в свое логово после того, как защитники Украины отбили их атаки. Воин даже шутит, что оккупанты бегут настолько быстро, будто это ускоренная съемка.

"Если бы это не была онлайн-запись, я бы сказал, что они с ускорением *башат. Бегите, твари, бегите", - прокомментировал воин за кадром.

"Мадяр" уточнил, что кадры сняты на окраинах Соледара сегодня в обеденное время.

"Лезут п*дары тучами. Ну и находят свой конец, конечно. UPD: Без кипиша, ситуация контролируемая ВСУ, рабочая", - прокомментировал "Мадяр".

Оккупанты в Соледаре продолжают активный штурм, несмотря на многочисленные потери. Сегодня в командовании Сил специальных операций ВСУ сообщили, что в районе Соледара более 100 российских оккупантов отправили в ад.

Потом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в районе города продолжаются жестокие бои, враг безуспешно пытается прорвать оборону и несет значительные потери. Подступы к городу сегодня фактически усеяны телами убитых путинских военных.

Результативно отработали пограничники. В частности, воины разбили группу "вагнеровцев" и заставили противника отступить.

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