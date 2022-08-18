В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что сообщения о якобы возможных провокациях со стороны Сил обороны Украины не соответствуют действительности.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что Российская Федерация распространила дезинформацию о "провокации на Запорожской АЭС".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

"Минобороны РФ сообщило о подготовке Украиной "резонансной провокации на Запорожской АЭС во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша". В частности, в российском ведомстве заявили, что "19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС, в результате которой РФ обвинят в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", а также описали возможный "сценарий" развития событий", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

"Предупреждаем: учитывая установление фактов почти непрерывных провокационных обстрелов Запорожской АЭС оккупационными войсками, сообщение о провокациях Силами обороны Украины не соответствует действительности и является откровенной дезинформацией!",- подчеркнули в ГПЗ.

Также Центр противодействия дезинформации предостерегает не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности следовать в укрытие, не забывать про правила "2-х стен" и "2-х выходов".

Как сообщал УНИАН, 17 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где сегодня должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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