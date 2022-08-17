В Львове 18 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл во Львов. Завтра на саммите с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша будут говорить о прекращении войны "дипломатическими методами".

Об этом говорится в сообщении представителя генерального секретаря ООН в микроблоге Twitter.

"Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где завтра он встретится с Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Гутерриш посетит порт в Одессе.

Как сообщила пресс-служба турецкого президента, во Львове на саммите с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша будут говорить о прекращении войны "дипломатическими средствами".

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