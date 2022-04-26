Андрей Руденко заявил, что в МИД РФ "обеспокоены" событиями непризнанной республики.

Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации "обеспокоены" событиями в Приднестровье. В МИД РФ хотели бы избежать вовлечения региона в войну в Украину.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко российскому Интерфаксу.

"Наверное, за этим стоят те силы, которые не заинтересованы в стабильности в этом регионе и хотели бы создать еще один центр напряженности", - заявил Руденко.

При этом он призвал дождаться выводов расследования, когда его спросили, считает ли Москва взрывы в Приднестровье попыткой втянуть регион в "конфликт на Украине".

"Мы хотели бы избежать такого сценария", – отметил дипломат.

Взрывы в Приднестровье: что известно

25 апреля днем произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, а на следующий день взорвали башню телетранслятора.

Украинская разведка опубликовала документ, свидетельствующий о причастности российских спецслужб к организации взрывов в Тирасполе.

По замыслу авторов, инциденты должны оправдать войну на территории Украины, или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Или в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, или же как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию, считают разведчики.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду заявила, что эскалация в Приднестровье происходит от "провоенных" сил внутри региона, заинтересованных в дестабилизации безопасности.

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