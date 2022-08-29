Подготовлены два плана эвакуации мирного населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации на АЭС: на мирное время и в условиях военной агрессии.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции эвакуации подлежат 69 населенных пунктов Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"Подготовлены два плана эвакуации мирного населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации на АЭС: на мирное время и в условиях военной агрессии. По подсчетам специалистов, эвакуации подлежат 69 населенных пунктов области", - говорится в заметке.

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Отмечается, что в громадах имеются все средства безопасности и лекарственные препараты на случай чрезвычайной ситуации. В случае аварии на атомной электростанции жителей просят внимательно отслеживать информацию и выполнять наставления.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

26 августа два энергоблока ЗАЭС после остановки вновь подключили к сети, они производили электроэнергию для нужд Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что готов лично возглавить миссию на станции в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью. Позже в СМИ появилась информация, что в группу вошли, кроме Гросси, еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В частности, это эксперты из дружественных Украине Польши и Литвы, а также представители дружественных России Китая и Сербии. 29 августа, стало известно, что миссия Международного агентства по атомной энергии уже в пути на Запорожскую АЭС в МИД озвучили подробности.