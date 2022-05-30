Оккупанты также расстреляли машину с волонтерами.

В Северодонецке продолжаются бои, враг продвигается внутрь города. Оккупанты расстреливают машины волонтеров и врачей. Уже известно об исчезновении трех медиков, их авто нашли разорванным.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что ситуация в Северодонецке очень тяжелая. Обстрелы не утихают, рашисты пытаются продвигаться внутрь города. Они уничтожают все на своем пути. Оккупанты расстреляли машину с двумя волонтерами. Они получили ранения, однако их удалось спасти и отвезти в безопасное место.

Кроме этого, в Северодонецке пропали три врача. Удалось найти только их машину, передняя часть которой разорвана. Связи с медиками ими нет.

"Критическая инфраструктура Северодонецка разрушена, 60 % жилого фонда восстановлению не подлежит. Пользоваться трассой Лисичанск-Бахмут опасно, используем более безопасные варианты по эвакуации и подвозу гуманитарных грузов", - добавил Гайдай.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донбассе контрактники РФ едва не расстреляли генерала, который заставлял их идти в наступление.

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