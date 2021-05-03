Детали личной жизни главный донецкий террорист не афиширует.

В сети всплыло семейное фото главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина.

Читайте такжеОккупанты "ДНР" решили присвоить недвижимость покинувших регион украинцевСнимок опубликовал Telegram-канал donetchanyn. Террорист Пушилин на нем запечатлен со своей женой и двумя дочками.

Ранее сам главарь боевиков рассказывал, что у него три дочери.

Что известно о семье террориста Пушилина

Два года назад жена Пушилина "засветилась" в России с сумочкой стоимостью $2,79 тыс. во время бойцовского турнира, где главарь боевиков Пушилин встречался с Сурковым.

СМИ узнали, что Пушилин и его семья живет в доме донецкого бизнесмена Сергея Хановича в Донецке.

По данным СМИ, жену Пушилина зовут Елена. С ней он познакомился на первой работе в компании "Сладкая жизнь".

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Автор: Ольга Робейко