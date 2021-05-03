Террорист Пушилин и его семья / фото t.me/donetch
В сети всплыло семейное фото главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина.
Читайте такжеОккупанты "ДНР" решили присвоить недвижимость покинувших регион украинцевСнимок опубликовал Telegram-канал donetchanyn. Террорист Пушилин на нем запечатлен со своей женой и двумя дочками.
Ранее сам главарь боевиков рассказывал, что у него три дочери.
Что известно о семье террориста Пушилина
- Два года назад жена Пушилина "засветилась" в России с сумочкой стоимостью $2,79 тыс. во время бойцовского турнира, где главарь боевиков Пушилин встречался с Сурковым.
- СМИ узнали, что Пушилин и его семья живет в доме донецкого бизнесмена Сергея Хановича в Донецке.
- По данным СМИ, жену Пушилина зовут Елена. С ней он познакомился на первой работе в компании "Сладкая жизнь".
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