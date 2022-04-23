По его словам, при современных боях артиллерии на больших расстояниях пленных брать стало гораздо тяжелее.

Представитель украинской делегации на переговорах с РФ и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что российских оккупантов нужно брать в плен, чтобы потом иметь обменный фонд.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, сам недавно имел такую ​​же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен", – написал Арахамия.

По его словам, при современных боях артиллерии на больших расстояниях пленных брать стало гораздо тяжелее, поэтому "имеем проблемы с пополнением обменного фонда".

Он также отметил, что вопросом обмена пленных занимается специальный центр при СБУ.

Стоит отметить, что в русском плену сейчас находятся около тысячи гражданских украинцев, половина из которых женщины, и 700 военных. Украина требует от РФ отпустить и передать украинской стороне гражданских без всяких условий.

Ранее сообщалось, что в рамках крайнего обмена пленными освобождены 19 украинских граждан: 10 военных и 9 гражданских.

Вас также могут заинтересовать новости: