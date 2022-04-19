Также на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени для "референдума" по созданию очередной псевдо-республики "ХНР".

Оккупанты в городе Снигиревка Николаевской области готовят "референдум" относительно избрания мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму.

Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Жителей призывают в определенное время прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные председатель местного совета Татьяна Мезина и бывший председатель Александр Ларченко", - говорится в сообщении.

Также на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию очередной псевдо-республики "ХНР" и признания оккупационной власти. Для этого привлечены, в частности, мощности типографии в городе Новая Каховка (ул. Горького, 5а).

"Местные жители убеждены - реального голосования не будут проводить, кроме показательных участков, организованных в качестве "картинки" для российских СМИ. "Голосование "оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении "гуманитарной помощи". Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации", - сообщает разведка.

Кроме того, по данным разведки, в оккупированном селе Снигиревка Запорожской области начата перепись населения лиц пенсионного возраста. Россияне анонсируют установление к 1 сентября российской администрации, открытие отделения "Почты России", запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров, ввод в оборот российских рублей. Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе – иностранных.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

С первых дней вторжения Николаев и Николаевская область находятся под постоянными обстрелами. С 14 апреля в Николаеве нет воды. В городе непрерывно идут бои.