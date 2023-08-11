В разведке подчеркнули, что Украина готова принять россиян, которые не хотят пачкать руки в крови.

Количество самоубийств среди русских офицеров после начала полномасштабной войны РФ против Украины значительно выросла.

"Количество суицидов среди рашистов и российских офицеров после полномасштабного вторжения возросло, и выросло значительно. Часть из них может быть связана с такими боязнями (что их доженут украинские военные – ред.)", - отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, Украина готова принять тех россиян, которые не хотят пачкать руки в крови и выполнять преступные приказы. Он подчеркнул, что речь идет о людях разных по рангу - от рядового до генералов и командующих. Для этого им надо сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить". Юсов считает, что это-лучший и самый безопасный выход из ситуации для российских офицеров.

Видео дня

"Мы гарантируем обращение в соответствии с Женевскими конвенциями и международным гуманитарным правом несмотря на то, что речь идет об убийцах и агрессорах. Имеется в виду гарантирование того, что речь будет идти именно о захвате в плен", - добавил он.

Уничтожение российских офицеров

По состоянию на март 2023 года число российских офицеров, погибших на войне против Украины, достигло отметки в 2 тысячи человек. Из-за сложности в пополнении руководящего состава армия РФ испытывает "офицерский" голод.

Однако уже в июне это количество увеличилась до 2152 офицеров, из которых 597 были в звании от майора и выше. Также было ликвидировано 1554 военнослужащих в звании от лейтенанта до капитана

11 июля возле Бердянска Запорожская область ВСУ ударили по штабу российских оккупантов, в результате ударов были уничтожены несколько офицеров противника, среди которых и генерал-лейтенант Олег Цоков.

16 июля были уничтожены еще два врага со звездочками.

Недавно во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны массово отравили офицерский состав российских захватчиков. Оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.

Вас также могут заинтересовать новости: