Служба безопасности опубликовала запись разговора одного из захватчиков с женой.

Пока российские военные воюют в Украине, их зарплаты присваивают военные клерки. Кроме значительных военных потерь деморализация российских войск происходит и изнутри.

Как сообщает СБУ, в ее есть распоряжении много перехваченных телефонных разговоров с жалобами оккупантов на то, что им не выплачивают обещанные средства.

Служба безопасности опубликовала запись одного из таких разговоров оккупанта с женой. На записи он говорит, что не верит в обещания командования рассчитаться с ними за 2 весенних месяца:

"Должно прийти сразу за март и до 20-го числа – за апрель. Но я в это не верю. Потому что уже прокуратура в бригаде у нас в Будёновске работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям".

В СБУ отметили, что одна из причин такой "экономии" – желание российских военных клерков нажиться на невыплате зарплат. Ведь в случае смерти оккупантов, деньги можно будет оставить себе.

"А толку мы здесь? За кого боремся? Ни за кого вообще! Находимся хр*н знает где", – заявляет на записи оккупант.

Ранее СБУ опубликовала перехваченный разговор, свидетельствующий о том, что среди российских захватчиков, которые воюют против Украины, много наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных получать для них наркотики.

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