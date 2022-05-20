Они заставляют украинских военнопленных отвечать, что они якобы работают на добровольной основе.

В нарушение Женевской конвенции российские оккупанты заставляют украинских военнопленных собирать тела своих погибших товарищей.

Об этом сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Взятых в плен украинских военных захватчики отправляют на территории временно оккупированной Луганской области на принудительные работы, заставляя собирать тела своих погибших товарищей по службе", - отметила Денисова, ссылаясь на видеоролик, опубликованный одним из пропагандистских российских Telegram-каналов.

Уполномоченная отметила, что на видео оккупанты заставляют украинских военных отвечать, что они якобы работают на добровольной основе. Захватчики утверждают, что тела украинских воинов будут сохранять "до установления диалога" с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними.

Денисова отметила, что используя труд украинских военнопленных, российские военные нарушают статьи 49 и 52 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Кроме того, снимая пропагандистские видео, захватчики нарушают статью 13 Конвенции, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными, которые всегда должны быть защищенными, в частности от актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства публики.

Омбудсмен обращается к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности России в Украине.

Ранее сообщалось, что в РФ полицейских заставляют конспектировать выступления Путина о войне.

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