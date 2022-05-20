Служба безопасности опубликовала запись разговора.

Среди российских захватчиков, которые воюют против Украины, много наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных получать для них наркотики.

Как свидетельствует новый перехват СБУ, запрещенное вещество освободителям завозят, не скрываясь.

"Попроси, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали, – говорит на опубликованной записи оккупант своей жене. – Максиму Гурдину наркота (командиру)".

Он добавляет, что у них есть денежный "общак", из которого еще нужно взять средства на закупку коньяка.

"Судя по всему, это единственное, что держит вражескую армию в тонусе на войне в Украине, – отметили в СБУ. – Делаем все, чтобы смести "синюю армию мира" с нашей земли как можно скорее!".

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали о низком моральном духе российских военных, они пьют и дезертируют.

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