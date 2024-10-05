Губернатор Воронежской области утверждает, что в результате атаки беспилотников есть один раненый.

В ночь на субботу, 5 октября, Воронежскую область РФ атаковали беспилотники.

Сначала губернатор региона Александр Гусев написал, что российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны якобы сбили и подавили несколько дронов. Потом чиновник поныл, что были атакованы несколько предприятий якобы "выпускающих гражданскую продукцию", и на территории одного из них есть раненый, а также возник пожар:

"По уточненным данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку. На территории одного этажа в здании того же предприятия возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы".

Гусев утверждал, что на другом предприятии, которое подверглось дроновой атаке, якобы нет разрушений и пострадавших.

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После того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в украину, беспилотники начали атаковать российские предприятия, которые помогают оккупантам продолжать агрессию против украинцев. В частности, наносились удары по нефтебазам.

4 октября стало известно, что были атакованы две нефтебазы - одна из них расположена в Аннинском районе Воронежской области, а другая - в Пермском крае. Сообщалось, что на территории объектов были пожары.

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