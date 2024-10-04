В Минобороны РФ утверждают, что смогли справиться с украинскими беспилотниками, которые атаковали российскую территорию.

В РФ утверждают, что ликвидировали мощный пожар на нефтебазе, расположенной в Пермском крае. При этом россияне даже не рассматривают среди причин пожара версию атаки дронов.

Возгорание ликвидировано в пятницу утром, 4 октября, на площади 10 тысяч квадратных метров, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций России. Во вражеском ведомстве добавили, что дознаватели МЧС России выясняют причину пожара:

"Рассматриваются две версии - неосторожное обращение с огнем, аварийный режим работы электрооборудования".

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 4 число была дроновая атака, и якобы российские средства противовоздушной обороны смогли перехватить 18 украинских беспилотников самолетного типа.

"Над территорией Белгородской области уничтожено шесть БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один - над территорией Ростовской области", - утверждают в ведомстве страны-агрессора.

Важные новости - Россия в центре внимания

Утром 4 октября журналисты узнали, что в РФ загорелись сразу две нефтебазы - в Пермском крае горела частная нефтебаза, расположенная в промзоне деревни Осенцы, а также произошло возгорание на территории ООО "Аннанефтепродукт", которая находится в Аннинском районе Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что на этой нефтебазе загорелась "пустая цистерна". По его словам, причина возгорания - падение на территорию нефтебазы украинского дрона, которого якобы удалось "подавить" средствами радиоэлектронной борьбы.

Стоит отметить, что украинская сторона уже не раз била дронами по российским предприятиям, которые помогают РФ продолжать полномасштабную войну против украинцев, в том числе - по нефтебазам.

Вас также могут заинтересовать новости: