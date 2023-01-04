В 2022 году было зафиксировано около 40 таких случаев, а также случаи уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов.

В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и воинских эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В новом 2023 году это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения воинских эшелонов", - говорится в сообщении.

Видео дня

В ГУР также проинформировали, что в 2022 году было зафиксировано около 40 таких случаев, а также случаи уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов.

"Существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления путинским режимом частичной мобилизации", - заявили в разведке.

Партизаны в РФ: главные новости

В апреле губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков заявил, что у границы с Украиной серьезно повредили железнодорожные пути.

В августе неизвестные взорвали железную дорогу в Курской области.

Кроме того, сообщалось, что в четырех областях РФ партизаны провели диверсии на объектах "Российских железных дорог".

По данным российских СМИ, в период с марта по июнь в РФ внезапно сошли с рельсов 63 товарные поезда.

Вас также могут заинтересовать новости: