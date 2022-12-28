По данным "Сопротивления", это связано с недавним убийством мобилизованных.

Во временно оккупированном российскими захватчиками Бердянске оккупантам разрешили передвигаться в гражданской форме для безопасности.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. Такое решение связано с тем, что недавно в городе убили троих мобилизованных российских оккупантов. Однако официально их признают "пропавшими без вести", чтобы не сеять панические настроения среди личного состава.

Еще одной причиной разрешения на пребывание в гражданской одежде является страх перед местным населением.

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"Местные активно отслеживают врага и передают о его передвижении Вооруженным Силам Украины. Поэтому враг старается не привлекать лишний раз внимание к себе", - пояснили в ЦНС.

Что происходит в Бердянске

Как известно, российские войска оккупировали город еще в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, недавно в Бердянск привезли около 500 росгвардейцев, которые должны усилить административно-полицейские мероприятия в городе.

Кроме того, россияне усиливаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Ранее они начали искать разнорабочих для обустройства оборонительных сооружений в районе Бердянска.

Недавно сообщалось, что украинские партизаны взорвали в Бердянске трансформаторную подстанцию, которая питала казармы российских оккупантов.

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