Последствия обстрела выясняются.

Российские оккупанты вечером снова обстреляли город Никополь на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в Telegram начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Снова осуществлен обстрел города Никополь. Масштаб разрушений и наличие пострадавших выясняется", - написал он.

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Обстрелы Никополя российскими оккупантами: детали

Как сообщал УНИАН, ночью 15 октября оккупанты устроили атаку на Никополь. В городе было повреждено более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

Утром 15 октября оккупанты снова били по городу, используя тяжелую артиллерию. В результате чего повреждены жилые дома и административные здания.

По данным главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко, в Никополе в результате вражеских обстрелов ночью и утром ранены семь человек. Он добавил, что обошлось без погибших.

"Утренний обстрел улиц мирного города был заточен на максимальный ущерб мирным жителям", - подчеркнул глава РВА.

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