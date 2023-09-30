В РФ готовы опираться на опыт ветеранов, которые могут показывать лояльность государству, но, вероятно, с лучшим наблюдением со стороны Кремля, отметили в Минобороны Великобритании.

В Кремле планируют продолжать использовать для своих целей наемников частной военной кампании "Вагнер" и создавать новые "волонтерские боевые подразделения".

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, 29 сентября 2023 года российские власти обнародовали видео встречи президента Владимира Путина и бывшего начальника штаба группы "Вагнер" Андрея Трошева. Путин поручил Трошеву контролировать и создавать новые "волонтерские боевые подразделения".

Также на этой встрече присутствовал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Видео дня

Отмечается, что примерно во время мятежа в июне 2023 года, когда основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о так называемом "марше справедливости", Трошев взял на себя роль в официальных силах безопасности. Предположительно, что Трошев причастен к поощрению другого персонала "Вагнера" подписывать контракты. Многие ветераны "Вагнера", наверное, считают его предателем.

Вместе с тем, Евкуров недавно был замечен во время путешествия по африканским странам.

"Президентское одобрение Трошева и Евкурова указывает на продолжение использования Россией волонтерских подразделений и частных военных компаний и на планирование будущего для "Вагнера", - сообщает разведка.

Как отмечают в разведке, власти РФ готовы опираться на опыт ветеранов, которые могут демонстрировать лояльность государству и продолжать участвовать в делах стран Глобального Юга, но, вероятно, с лучшим наблюдением со стороны Кремля.

Война в Украине - новости, которые стоит знать сегодня

Как сообщал УНИАН, наемники "Вагнера" вернулись воевать на восточную часть фронта против Сил обороны Украины. Часть "вагнеровцев" перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается из Беларуси.

Стоит отметить, что РФ на украинской земле уже понесла огромные потери. Общие потери врага в живой силе на 30 сентября 2023 года составляют примерно 278 тысяч 130 оккупантов.

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