По данным украинского Генштаба, он эвакуирован 20 сентября на территорию РФ.

Российские оккупанты понесут потери среди руководящего состава. Так, украинские военные ранили в районе Сватово генерал-майора Цокова.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6: 00.

"Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава. По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Он эвакуирован 20 сентября текущего года. С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, осуществляются подготовительные меры принять еще 200 тел в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Также В Генштабе отметили, что для восполнения потерь в живой силе противник продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. Так, в Горловке 19 сентября представители 1 армейского корпуса задержали и забрали на военную службу десятерых мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.

"В период с 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных. В рамках выполнения мероприятий частичной мобилизации оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех сотрудников, подпадающих под требования", - проинформировали в Генштабе.

Также, как говорится в сообщении, известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил российской федерации имени маршала Василевского, и их дальнейшем определении на должности в войсках.

"На базе московского общевойскового командного училища, в период с 26 сентября по 24 октября, российское военное руководство планирует провести сборы с гражданами, пребывающими в запасе", - добавили в ВСУ.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили 400 российских захватчиков. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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