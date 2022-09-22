В результате подтвержденные потери врага составляют 41 рашист, 4 танка, 12 единиц другой авто-бронетехники.

На Херсонщине было уничтожено несколько командных пунктов врага, склады боеприпасов и радиолокационну станцию "Зоопарк".

Об этом в Facebook сообщает оперативное командование "Юг".

"При попытке оккупантов реализовать замысел по перемещению с одного берега Днепра на другой, нашим огневым контролем была остановлена попытка проехать Каховской дамбой и отплыть баржей из Херсона", - сказано в сообщении.

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В сообщении сказано, что для обеспечения безопасности своих подразделений от авиационных и ракетных ударов, враг развернул подразделения противовоздушной обороны в Бериславском районе. Также пытается совершать маневры силами и средствами, уплотняя оборону, усиливая артиллерийское прикрытие.

"Но результаты исполнения почти 280 огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями свидетельствует о поражении двух командных пунктов непосредственно в Херсоне, двух пунктов управления в Нововоскресенском и Дудчанах, складов боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, трех районов скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке, а также радиолокационной станции "Зоопарк" в Крутом Яру", - сообщает ОК "Юг".

В сообщении сказано, что в результате подтвержденные потери противника составляют "41 рашист, 4 танка, 12 единиц другой авто-бронетехники и зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3"

В ОК "Юг" отмечают, что, учитывая враждебную пропагандистскую истерию по поводу мобилизации, в тактике врага вполне вероятна активизация ракетных атак и обстрелов прифронтовых и тыловых территорий. Поэтому просят не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге.

Как ранее сообщал УНИАН, в Херсоне российские оккупанты сжигают тела убитых военных, чтобы скрыть потери. На окраинах города неоднократно были замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня.

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