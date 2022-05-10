В Приднестровье сохраняется усиленный уровень террористической угрозы.

В Приднестровье сохраняется усиленный уровень террористической угрозы.

Об этом говорится в обнародованной в Facebook оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"На территории Приднестровского региона Республики Молдова продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы", - сказано в сообщении.

Также в Генштабе отмечают, что мобилизационные мероприятия на территории региона не проводятся, местные вооруженные формирования и оперативная группа российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

Обострение в Приднестровье: что известно

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Заборы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти взрывы назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Также украинская разведка сообщала, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации на майские праздники.

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа "спецоперации" в Украине российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор к Крыму, и контроль над югом Украины, который предоставит "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где наблюдаются факты притеснения русскоязычного населения".

По данным Генштаба ВСУ, российские войска, находящиеся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

Президент Владимир Зеленский о готовности ВСУ к возможной агрессии РФ с территории Приднестровья.

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