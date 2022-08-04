Ранее страна также решила подарить нашей армии свои танки Т-72.

Северная Македония в придачу к советским танкам Т-72 передала украинской армии четыре военных самолета Су-25.

Об этом сообщает местное издание MKD со ссылкой на Минобороны страны.

Что интересно, эти самолеты (три одноместных и один двухместный) страна закупила у нас во время конфликта на территории государства в 2001 году за 4 млн евро. Самолеты предназначены для непосредственной поддержки пехоты, а во время конфликта совершили несколько боевых вылетов в поддержку наземных действий македонских сил безопасности.

В СМИ решение о передаче СУ-25 украинской армии объяснили тем, что при формировании ВС страны в 2003 году потребность в них отпала, и с тех пор они находились разукомплектованными на базах хранения.

Боевые самолеты для Украины

Ранее УНИАН писал, что правительство Чехии согласилось на просьбу Словакии охранять ее воздушное пространство. Это, в свою очередь, позволит словакам передать Украине свой парк истребителей МиГ-29, который насчитывает 11 единиц.

Также сообщалось, что ВСУ может получить американские истребители F-16. По мнению военного пилота, с получением таких боевых самолетов война в Украине изменится кардинально.

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