Идется об 11 многоцелевых истребителях МиГ-29, которые Словакия, вероятно, сможет передать уже до конца лета.

Правительство Чехии согласилось на просьбу Словакии охранять ее воздушное пространство. Это, в свою очередь, позволит словакам передать Украине свой парк истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает агентство Reuters.

С такой просьбой Словакия обратилась к своим союзникам по НАТО, поскольку планирует прекратить выпуск своих истребителей Миг-29 российского производства в августе в соответствии с давними планами модернизации армии. На смену им придут боевые самолеты из США.

В связи с этим в правительстве Словакии отмечали, что готовы передать эти советские самолеты Украине дабы противостоять российской агрессии. На балансе страны имеется 11 многоцелевых истребителей МиГ-29.

По информации Минобороны Чехии, их армия будет обеспечивать патрулирование воздушного пространства Словакии как минимум до конца 2023 года. Начнут это делать в сентябре. Ожидается, что поляки также примут участие.

Ранее стало известно, что правительство Германии одобрило продажу Украине 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Вместе с тем Украина уже получила от Германии несколько PzH 2000. УНИАН рассказывал о преимуществах такого мощного оружия.

Также недавно Германия передала Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и самоходные гаубицы. Глава Минобороны Украины Резников сообщал, что Украина ведет переговоры, чтобы получить немецкие танки Leopard.

Вас также могут заинтересовать новости: