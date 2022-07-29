По некоторым данным, военная помощь уже на пути в Украину.

Украина получит военную помощь от Северной Македонии. Речь идет о советских танках Т-72, которые планировали снимать с вооружения.

Об этом сообщает издание РТС.

Отмечается, что оборонное ведомство Северной Македонии подтвердило данную информацию. В Минобороны страны отметили, что танки находились на вооружении подразделении, которое расформировать.

При этом технику планировали через несколько лет списать и заменить новой, современной. На данный момент неизвестно, сколько танков отдадут Украине.

Известно, что на вооружении армии Северной Македонии около 30 танков Т-72.

Как ранее сообщал УНИАН, Европейский парламент 19 мая призвал Совет Европейского союза начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией, особенно в контексте войны в Украине. Депутаты Европарламента призывают ЕС критически оценить исторически важные последствия такого решения по безопасности и стабильности на европейском континенте и на Западных Балканах.

29 июня президент Северной Македонии Стево Пендаровский рассказал об угрозе РФ для Западных Балкан. Лидер страны выступил с речью на саммите НАТО в Мадриде.

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