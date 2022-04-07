Доказательством этого служат результаты, которых удалось достичь украинским силам обороны, уверены в США.

Российский диктатор Владимир Путин не смог достичь ничего из своих стратегических целей. В то же время Украина демонстрирует хорошие результаты и может выиграть войну.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

"Конечно, они (украинцы - УНИАН) могут выиграть, если вы посмотрите внимательнее, чего они уже достигли. Путин не смог достичь абсолютно ничего из своих стратегических целей в Украине", - сказал Кирби.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Путин все еще не взял Киев, не сверг правительство. За более чем месяц боевых действий РФ контролирует лишь небольшую часть украинской территории.

"Мариуполь до сих пор не взят. Он отвел свои войска от Киева. Он отвел свои войска от Чернигова. Харьков не взяли. Они не взяли Николаев на юге. Поэтому я думаю, что доказательство буквально в результатах, которые вы видите каждый день", - сказал он.

В то же время Кирби отметил, что невозможно точно спрогнозировать, когда эта война закончится.

"Она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильную вещь: отведет войска, отправит их домой и будет уважать украинский суверенитет. Но он выбрал другой путь", – добавил Кирби.

Как сообщал УНИАН, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович озвучил новые сроки окончания войны. Также он рассказал, вернутся ли оккупанты на позиции вблизи Киева и смогут ли они захватить Харьков.

Вас также могут заинтересовать новости: