Он также предположил, что россияне вряд ли вернутся на позиции близ Киева и не смогут взять Харьков.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович озвучил новые сроки окончания войны. Также он рассказал, вернутся ли оккупанты на позиции вблизи Киева и смогут ли они захватить Харьков.

Об этом он сообщил в эфире национального марафона.

"Конец апреля - начало мая они сдохнут, не смогут наступать. Даже если останутся на нашей территории, только появится зеленка, будем лупить их стоячих на месте, силами военных и местных, селяне быстро им покажут как это - стоять на месте в стране, которая тебя ненавидит", - Арестович поделился предположениями относительно того, когда закончится война.

Он также предположил, что россияне вряд ли вернутся на позиции вблизи Киева.

"Они не собираются возвращаться, никто на войне, даже русские, не сдают оборонительные позиции для того, чтобы их снова брать. Проще удерживать на месте. Во-вторых, для того, чтобы их взять, надо группировку даже больше, чем они применили изначально. А где его взять, нет, они уже последние резервы тянут. Они сосредоточивают силы на востоке. Надо быть полными идиотами, чтобы снова бросать силы на Киев. Если пойдут уничтожим", - сказал Арестович.

Он подтвердил, что с востока украинские войска ждут наступления, однако в его успех он тоже не верит, ведь попытки наступления уже несколько раз откладывали.

"Никакой Харьков никто не возьмет, это тактически невозможно. На юге Изюма они сосредоточили огромное количество войск, они получили поражение от наших защитников там, также самоистощились, там пополняют группировки, но оно настолько разношерстное, разные ведомства, разные по сроку пребывания части. Никто сейчас не может сказать, когда они начнут, но они трижды уже переносили, видимо, будут еще переносить", - подытожил Арестович.

Что касается ситуации в Мариуполе, то, по его словам, сейчас там наблюдается определенное затишье.

"Есть определенное затишье, но это не то, что прекратили стрелять, это значит, что враг истощился. Наши защитники его истощили, и они нуждаются в паузе на пополнение своих сил, чтобы снова пойти в атаку на наши позиции. И то, что они перебросили часть подразделений 5-й армии, которая на Дальнем Востоке находится, является последним резервом российских войск, показывает, что наши войска их там истощили и уничтожили", - сообщил советник руководителя ОП.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские военные повредили воздушный пункт управления и фрегат оккупантов. Как рассказал Арестович, речь идет о так типа Ил-22, который совершил аварийную посадку в одном из аэропортов РФ, и фрегат типа "Адмирал Эссен".

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