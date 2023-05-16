Неспокойно было в районе российских Клинцов.

Для России очередной массированный обстрел Украины, который враг реализовал в ночь на 16 мая, не прошел без приключений.

Этой ночью в небе над Брянской областью заметили "украинский" БПЛА. О его ликвидации заявил местный губернатор Александр Богомаз.

Неспокойно было в районе Клинцов, там работают оперативные службы.

Видео дня

"Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте", - указал он.

Тем временем местные жители публикуют видео с очередным "хлопком".

Россия нанесла массированный удар по Украине

В ночь на 16 мая оккупанты вновь ударили по Украине ракетами. О сильных взрывах сообщали жители Оболонского, Святошинского и Шевченковского районов столицы.

Утром в КМВА оценили, что это была один из самых "плотных" ударов по количеству запущенных ракет за короткий интервал времени. Сообщалось, что враг провел комплексную атаку и, помимо ракет, запустил по нашим территориям БПЛА. Также этой ночью РФ, вероятно, использовала баллистику.

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