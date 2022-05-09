В ЮНИСЕФ осудили действия российских военных.

Помощник Генерального секретаря ООН Амин Авад назвал удар российских войск по школе в Белогоровке ярким напоминанием о жестокости этой войны. На момент удара в здании прятались около 100 человек.

Об этом сообщает CNN.

"Мирных граждан и гражданскую инфраструктуру необходимо щадить во время войны. Эти обязательства по международному гуманитарному праву не подлежат обсуждению", - заявил координатор ООН по кризисным ситуациям в Украине.

При этом он заявил, что чем быстрее мирно завершат войну, тем лучше для людей в Украине и во всем мире.

В свою очередь исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел осудила нападение на школу.

"Мы еще не знаем, сколько детей могло быть убито или ранено в результате бомбардировки, но мы опасаемся, что это нападение только добавило сотни детей, которые уже погибли в этой войне", - отметила Рассел.

Как ранее сообщал УНИАН, 7 мая российские захватчики сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка, в подвале которой прятались около 90 человек.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, от авиаудара по школе предварительно погибли 60 человек. Из-под завалов достали 30 человек, из них семеро ранены.

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