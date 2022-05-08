Президент России никак не сможет препятствовать этому решению.

Швеции и Финляндии не стоит медлить с вступлением в НАТО. Странам нужно присоединиться к Альянсу, пока Путин ведет войну с Украиной. Сейчас он никак не сможет препятствовать этому решению.

Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь ООН Андерс Фог Расмуссен в комментарии изданию CNBS.

"Что касается Финляндии и Швеции, я думаю, что для [этих] двух стран есть возможность присоединиться [к НАТО] именно сейчас, потому что Путин занят в другом месте. Он ничего не может с этим поделать", — заявил Расмуссен.

Бывший Генсек отметил, что принятие Швеции и Финляндии будет срочной процедурой. Но даже в таких условиях процесс растянется на несколько месяцев. Решение должно пройти через 30 парламентов, прежде чем его ратифицируют во всем НАТО.

"Это займет несколько месяцев, и в этот период и Финляндия, и Швеция потенциально могут подвергнуться российскому запугиванию или даже угрозам, и поэтому мы должны гарантировать их безопасность, как если бы они уже были членами НАТО", — подытожил Расмуссен.

В своем комментарии бывший генсек предложил защищать Финляндию и Швецию в период вступления в НАТО, согласно 5 статье Альянса — нападение на одного члена рассматривается, как атака на всех союзников.

Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО: что известно

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале апреля заявила, что Россия — это не тот сосед, каким его считали. И теперь государство должно пересмотреть свою военную позицию.

Вторая по величине оппозиционная партия Швеции, "Шведские демократы", готова обратиться к правительству насчет вступления в НАТО, если Финляндия подаст заявку.

По данным The Times, обе страны намеренны присоединиться к Альянсу уже ближайшим летом.

НАТО и, в частности, США готовы предоставить Финляндии и Швеции гарантии безопасности до их вступления в Альянс.

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