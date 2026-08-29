Не ракеты: военный раскрыл неожиданный дефицит в подразделениях ПВО

Подразделениям ПВО становится все труднее находить детекторы дронов, средства РЭБ и мощные аккумуляторы, без которых современная противовоздушная оборона не может функционировать в полную силу.

Для подразделений ПВО, работающих с переносными зенитными комплексами, проблемой становятся не только боеприпасы. Украинские военные остро нуждаются в электронике, детекторах дронов, средствах радиоэлектронной борьбы и мощных аккумуляторах, без которых современная противовоздушная оборона не может полноценно функционировать.

Сержант украинской ПВО с позывным "Янки" рассказал изданию Business Insider, что одной из самых сложных задач для его подразделения является поиск вспомогательного оборудования.

По его словам, речь идет прежде всего об электронике и средствах радиоэлектронной борьбы, которые помогают обнаруживать вражеские цели и поддерживать работу систем ПВО.

Видео дня

"Я имею в виду, в первую очередь, устройства, которые определяют местонахождение дронов и предупреждают вас", – пояснил военный.

Среди наиболее востребованного оборудования он также назвал портативные электростанции EcoFlow и крупные аккумуляторы.

Детекторы дронов стали критически важными

Подразделение "Янки" использует переносные зенитно-ракетные комплексы, в частности американские Stinger и советские "Игла". Такие системы предназначены для борьбы с низколетящими самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами и беспилотниками.

Однако для эффективной работы расчетам необходимо сначала обнаружить угрозу.

Именно поэтому украинские военные все активнее используют детекторы дронов, которые могут фиксировать радиочастоты вражеских беспилотников и заблаговременно предупреждать об их приближении.

"Самое сложное – это, в основном, найти электронику", – отметил сержант.

По его словам, нехватка такого оборудования может быть не менее проблематичной, чем дефицит самого вооружения.

Зачем ПВО нужны мощные батареи

Еще одна проблема – электропитание. Портативные электростанции и аккумуляторы используются для работы радиостанций, средств связи, терминалов спутникового интернета, ноутбуков, оборудования для беспилотников, систем РЭБ и различных датчиков.

На передовой военные часто находятся вдали от стационарных источников электроэнергии. Использование обычного генератора к тому же может создавать шум и раскрывать позицию.

Проблема становится еще более серьезной из-за российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Почему возникает дефицит

По данным издания, часть такого оборудования представляет собой относительно новую технологию и пока не производится в достаточных масштабах. Дополнительные трудности создают проблемы с распределением техники между подразделениями.

Украинская армия также в значительной степени полагается на децентрализованную систему снабжения. Подразделения могут самостоятельно искать необходимое снаряжение, сотрудничать с производителями или получать его через волонтерские сборы.

Это позволяет быстро тестировать новые технологии и адаптировать их к потребностям фронта, но в то же время приводит к ситуациям, когда одни подразделения имеют достаточно оборудования, а другие вынуждены искать его самостоятельно.

ПЗРК остаются важной частью обороны

Несмотря на проблемы со вспомогательным оборудованием, переносные зенитные комплексы остаются одним из ключевых элементов украинской ПВО на передовой.

Американские Stinger, польские Piorun и советские "Игла" позволяют прикрывать пехоту и бороться с низколетящими целями. Западные аналитики отмечают, что наличие ПЗРК существенно ограничило возможности российской авиации действовать на малых высотах.

"Янки" рассказал, что его подразделение непосредственно обеспечивает прикрытие пехоты, действующей вблизи переднего края. По его словам, условия там настолько опасны, что даже перемещение на несколько сотен метров иногда может длиться несколько дней из-за необходимости дожидаться безопасного момента.

"Мы участвуем в бою", – отметил военный.

Украинская ПВО сегодня: что известно

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в последнее время получила "немного" ракет для Patriot. Также он сообщил о получении и других средств ПВО, в частности систем "Crotale" и ракет к ним. А также ракет AIM.

Впоследствии стало известно, что Финляндия планирует передать Украине "критически важные" средства ПВО. Он также добавил, что Хельсинки передадут Киеву и другую помощь в преддверии зимы.

Вас также могут заинтересовать новости: