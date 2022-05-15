Кибератака на Львовский горсовет была совершена 13 мая.

Россияне похитили часть рабочих файлов горсовета Львова и опубликовали на вражеских Telegram-каналах.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Россия, кроме ракет, использует и IT-фронт. ... Враг ставил целью получение данных. Часть рабочих файлов города несмотря на все системы защиты была похищена и опубликована на вражеских Telegram-каналах", - сообщил он.

По словам Москаленко, оккупанты хотели вывести из строя систему управления городом.

"Именно поэтому целились в IT-инфраструктуру и сервисы города. По предварительным оценкам экспертов, это одна из самых масштабных атак на город за время независимости", - добавил он.

Как писал УНИАН, 14 мая мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что днем ранее хакеры атаковали интернет-сети и сервисы городского совета.

"Такие попытки происходят ежедневно. Но наши специалисты говорят, что эта атака - самая масштабная из тех, которые происходили за последние годы. Но московские бездари не смогли нанести серьезного вреда, как бы ни старались. Из строя выведена небольшая часть сервисов и компьютеров работников городского совета", - извещал он.

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