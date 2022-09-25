Горсовет пишет со ссылкой на местных жителей, что взорвалось авто.

В центре оккупированного города Бердянск раздались взрывы.

Об этом говорится в сообщении горсовета Бердянска Запорожской области.

Отмечается, что в то время, когда в Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города, взрывы слышали и в Мелитополе.

Видео дня

РосСМИ подтверждают взрывы у здания "администрации" и публикуют фото с места взрыва.

По словам россиян, сработало самодельное взрывное устройство. При этом, горсовет пишет со ссылкой на местных жителей, что взорвалось авто.

Ситуация в Бердянске

Так называемого "заместителя главы" оккупационной администрации Бердянска Олега Бойко нашли убитым в гараже с двумя огнестрельными ранениями - в ногу и голову. Его жену, которая тоже сотрудничала с захватчиками, нашли с огнестрельным ранением в голову.

На месте двойного убийства нашли 6 гильз 9-мм. Как отмечают пропагандисты, их, вероятно, выпустили из пистолета Макарова. По словам свидетелей, выстрелы были глухими. Пистолет мог быть с глушителем.

Так называемые "следователи" рассматривают несколько версий убийства, в частности "заказ на убийство от киевской власти и деятельность ДРГ".

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