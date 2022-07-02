Два грузовика, два МТ-ЛБ и один Тигр-М противника превратились в металлолом.

Продолжают поступать хорошие новости c Херсонщины, где украинские военные проводят контрнаступательные действия. Так в ОК "Юг" показали видео с уничтоженной техникой россиян.

Запись опубликовали на фейсбук-странице командования.

Кладбище российской техники где-то в "степях Херсонщины". Два грузовика, два МТ-ЛБ и один Тигр-М оккупантов превратились в металлолом – написали военные.

Успешное контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Наши военные постепенно продвигаются, освобождают населенные пункты и закрепляются на новых позициях. На днях было закреплен контроль над деревней Потемкино.

"Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", – отметили в ВСУ.

Вместе с тем, по данным украинской разведки, российские дезертиры, боясь превратиться в удобрение, пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсонщины. "Отработанный" маршрут – через Арабатскую стрелку в Крым.

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