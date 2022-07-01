Теперь ее будут использовать в боях с оккупантами.

Наши защитники снова "затрофеили" вражескую технику – на этот раз боевую машину десанта БМД-2 – и уже используют ее в боях с оккупантами на Херсонщине.

Соответствующее видео опубликовали на странице 72 ОМБр имени Черных Запорожцев в Telegram.

Отмечается, что российская бронетехника была захвачена в результате успешных боев, после чего наши мастера ее отремонтировали и передали бойцам.

На днях наши бойцы смогли взять у рашистів с 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, в долгосрочное неоплатне пользования – БМД-2. Очень им благодарны – шутят наши защитники в подписи к видео.

А тем временем на Херсонщине наши военные постепенно продвигаются, освобождают населенные пункты и закрепляются на новых позициях. На днях было закреплен контроль над деревней Потемкино.

В то же время, по данным украинской разведки, оккупанты-дизертиры, боясь превратиться в удобрение, пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсонщины. "Отработанный" маршрут – через Арабатскую стрелку в Крым.

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