Коллаборанты собирались отдохнуть пятничным вечером и как раз подъехали к кафе.

В оккупированной Михайловке возле Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборантами, по предварительной информации там погиб владелец кафе "Гетьман", который угощал оккупантов.

Об этом сообщил городской председатель Мелитополя Иван Федоров. "Коллаборантам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы. Собирались отдохнуть в местном кафе, но чуть не добрались - авто с четырьмя сторонниками кремля взлетело на воздух прямо возле пункта назначения", - уточнил детали мэр города.

По предварительной информации среди тех, кого взорвали, был и бизнесмен местного разлива Дидоводюк - владелец кафе "Гетьман", который гостеприимно кормил российских оккупантов.

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"Уточняем информацию кто выжил, а кто отдохнет уже на концерте Кобзона", - отметил Федоров.

"Вместо тысячи слов. Взрывное следствие причастности к коллаборационной деятельности. Силы сопротивления в очередной раз доказывают: каждого, кто предал государство, ждет свой "конец"", - подытожил Федоров.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь уже достаточно долго находится под оккупацией. Российским оккупантам там активно помогают коллаборанты. Однако есть одно но - в городе действуют украинские патриоты. Кроме того, в городе часто происходит "бавовна", из-за чего среди оккупантов уже давно царит паника.

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