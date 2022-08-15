Сейчас в уголовном производстве уже сообщено о подозрении 18 военнослужащим армии страны-агрессора.

Заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны еще 8 военнослужащим РФ, которые обворовывали дома жителей Бучи.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, во время временной оккупации г. Буча Киевской области военнослужащие Росгвардии с 24 февраля по 31 марта 2022 года с целью личной наживы грабили частное имущество местного населения. Военные "элитного" подразделения РФ грабили все, что оставляли жители Киевской области, спасаясь от оккупантов, от нижнего белья и одежды до бытовой техники. Награбленное имущество российские военные пересылали своим родственникам по почте с территории белорусского города Мозырь.

"Сейчас в уголовном производстве уже сообщено о подозрении 18 военнослужащим армии страны-агрессора. Ранее было заочно сообщено о подозрении 10 оккупантам, они объявлены в международный розыск", - отмечают в прокуратуре.

Ранее российский военный из 64-й мотострелковой бригады, которая свирепствовала в Буче, Даниил Фролкин в разговоре с журналистами через мессенджер признался в преступлениях, которые оккупанты совершили в Украине.

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