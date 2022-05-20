В ОК "Юг" сообщили, что военные РФ не прекращают обстрелы.

На юге Украины сохраняется стабильно напряженная ситуация. Оккупанты "гатят "по Николаевщине "Смерчами", а на Херсонщине устраивают провокационные обстрелы.

Об этом сообщается на странице оперативного командования "Юг" в Facebook.

На Херсонщине рашисты сбивают своими средствами ПВО свои же ракеты. Такие провокации оккупанты устраивают для того, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах.

"На Херсонщине враг продолжает провокационные обстрелы ими же оккупированных населенных пунктов, разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных Сил Украины. Рашисты еще и применяют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрелы гражданского населения силами ВСУ", - сообщает ОК "Юг".

На Николаевщине рашисты применили реактивные системы залпового огня "Смерч". Оккупанты разрушают областной центр региона и его инфраструктуру.

В Одесской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия. Кроме этого, в области идет борьба с псевдоминерами. Правоохранители уже задержали жителя Николаевской области, который распространил фейк о том, что в одном из парков и нескольких административных зданиях Одессы якобы должны произойти взрывы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские защитники на юге уничтожили склад боеприпасов оккупантов и многие виды техники.

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